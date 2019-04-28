Sağlık-Sen hizmet binası hizmete girdi

Sağlık- Sen hizmet binası Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne yakın bir yerde açıldı. Hizmet binasının açılışını Genel Başkan Semih Durmuş, Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Karesi Belediye Başkan vekili Erdinç Özkan, Karesi İlçe Başkanı Sezai Doğan, Sağlık Müdürü Op.Dr. Mehmet Burak Öztop, Balıkesir Memur Sen Başkanı Mehmet Çabuk ve Memur- Sen'e bağlı sendika başkanları ve üyeleri ile STK temsilcileri beraberce dualar ve Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak hizmete açtı.

Balıkesir Sağlık-Sen Şube Başkanı Nihat Erzi açılış konuşmasında, "Balıkesirli sağlık sen üyelerimizin evinin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Kurumsallaşma adına kendi sendikamızın ve üyelerimizin evi konumunda olan mekanların olması bizler için çok önemli. İkincisi de yeni binamız Şehir Hastanesine yakın bir mekan aldığımız için mutluluyuz. Geçmiş dönem beraber çalıştığımız Başkanım Ömer Seyfettin Çelebi zamanında burayı almıştık. Tabi ki burayı alırken sendika üyelerimizin kesintileri ile aldık. O yüzden hepimize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Açılışta kısa bir konuşma yapan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de, "Bu sabah Sağlık-Sen'in kahvaltısına katıldıktan sonra Balıkesir'de yaygın olan 4 tane hayıra katıldık. Sağlık iş kolunda hizmet veren ve gerçekten çok güçlü sendikalarımızdan Sağlık-Sen. Ona güzel bir yer yakışırdı. Bu şubede çok kısa bir sürede çok önemli hizmetler verilecektir. Ben bu hizmetin gerçekleşmesine vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş da, "Bu güzel hizmet binasının sendikamıza kazandırılmasında emeği olan tüm gönüldaşlara gönülden teşekkür ederim. Bu binanın alınmasında emeği geçen Ömer Seyfettin Başkanıma teşekkür ediyorum. Ben iki başkanımı yan yana görmekten dolayı mutluluğumu dile getirmek istiyorum. Elbetteki sendikalar zor zamanların zor şartların bir araya getirmiş olduğu bir yapıdır. Sağlık Sen olarak bizler sağlık çalışanlarımızın sorunları nedeni ile bir araya geldik. Ülkemizin yarınlarının daha aydınlık ve daha iyi olması için bir araya geldik. Bu vesile ile bizleri tek çatı altında toplamak için satın alınmış çok güzel bir mekanımız var. Burası sizlerden kesilmiş aidatlara alınmış bir mekandır. Gece gündüz, 24 saat boş vakitlerinizde çayınızı kahvesini içeceğiniz bir mekandır. Burayı kendi eviniz, kendi mülkü olarak görünüz. Bu binanın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.