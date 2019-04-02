Sağlık Sen, sağlık çalışanlarına şiddeti kınadı

Şube Başkanı Nihat Erzi açıklamasında “Sağlıkta şiddete sıfır tolerans mücadelesinin, kamu oyu ve kamu otoritesi tarafından desteklenmesi elzemdir”dedi.

Sağlık Sen Balıkesir Şubesi tarafından Atatürk Şehir Hastanesinde düzenlenen basın açıklamasında sağlık çalışanlarına karşı şiddet kınandı. Sağlık Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi açıklamasında sağlık hizmetlerinin kamu adına sunulan bir hizmet olduğuna dikkat çekerek “Sağlık çalışanları da kamu hizmeti sunmaktadır. Sağlıkta şiddet aynı zamanda kamu hizmetine karşı yapılmış bir eylemdir. Sağlık çalışanına şiddet topluma karşı yapılmış utanç verici bir durumdur. Sağlık çalışanlarının şiddetle karşı karşıya kalmaları ve bunun önüne geçilememiş olması önemli bir sorundur. Sağlıkta memnuniyetin yüzde 80'lere ulaştığı bir noktada, her zorluğa rağmen görevini en iyi şekilde ifa eden sağlık çalışanına şiddet kesinlikle kabul edilemez. Sağlıkta yaşanan şiddete yol açan temel nedenler ortadan kaldırılmadan, koruyucu, önleyici çözümler bulunmadan, sorunla başa çıkabilmiş ülkelerdeki birikime bakılmadan; şiddet sonrası güvenlik temelli ya da kınamacı yaklaşımlarla yetinerek bu sorun çözülemez. Çözüm için kamuoyu ve kamu otoritesi bir araya gelmelidir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda sorunun temeline inilmeli, gerekli adımlar atılmalı, aktif yaklaşımlar sergilenerek gerekli tedbirler bir an önce alınmalıdır. Sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak Bakanlığımıza ve diğer ilgili birimlere sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik paylaştığımız önerilerin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha, ısrarla yineliyoruz. Hukuki düzenlemelerin, geliştirilerek uygulanmasını talep ediyoruz”dedi.

"Miraç kandili hayırlara vesile olsun"

Halkın şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının yanında olma ve şiddet uygulayanları toplumdan tecrit etme noktasında duyarlılığa çağırdıklarını ifade eden Başkan Erzi “Bu vesileyle, İzmir'in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezinde, hastayı görmeden ilaç yazmayacağını söyleyen üyemiz Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen bir arkadaşının darp edildiği menfur saldırıyı, üyelerimiz ve tüm sağlık çalışanları adına kınıyor ve telin ediyoruz. Bu vesile ile tüm İslam aleminin Miraç kandilini kutlar hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz”şeklinde konuştu.