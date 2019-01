Sağlık Sen'den seyyanen zam talebi

Sağlık Sen Balıkesir Şube Başkanlığı'ndan seyyanen zam talebi geldi. Vergi diliminin sabitlenmesi gerektiğine de dikkat çeken Sağlık Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi, “Diğer bir sorunun 2019 yılında vergi diliminin artışı daha düşük tutularak, çalışanlardan daha fazla vergi alınacak olmasıdır. Bu sebeple vergi diliminin yüzde 15'te sabitlenmesi daha sağlıklı olacaktır. Bundan sonra toplu sözleşmenin, her yıl ve gerçek enflasyon zam oranı ile olması gerekmektedir. Mevcut haliyle enflasyona her daim yenik düşmekteyiz. Biz her zaman enflasyon farkı alıyoruz fakat her ne hikmetse zam almıyoruz" dedi.

Yapılan zamların enflasyon oranlarının çok altında olduğunun altını çizen Başkan Erzi, şunları söyledi: "Bilindiği üzere 3 Ocak tarihinde enflasyon oranı açıklandı. Bu oranlara göre memurların 2019 yılı ilk 6 ay için memur maaş oranı yüzde 10,69 ( 6,69 + 4) olarak belirlendi. İkinci 6 aylık memur zammının kümülatif toplamı ise yüzde 20,27 oldu. Memurun gerçek enflasyonu ise (mutfak, temizlik, kira, eğitim harcamaları vs.) yüzde 30 - 40 civarlarındadır. Bu aradaki fark da memurun geçinmesini zorlaştırmaktadır. TÜFE'de bir önceki yılın aynı ayına göre, çeşitli mal ve hizmetler de yüzde 28,80 - gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 25,11 - konutta yüzde 23,73 - eğlence ve kültürde ise yüzde 20,86 gerçekleşmiştir. Dolayısıyla kamu personelleri gerçekleşen bu enflasyonun altında ezilecektir."

"Sağlık çalışanlarının ekonomik olarak zor durumda kalacağı aşikardır."

Sağlık Sen Balıkesir Şubesi olarak sağlık çalışanlarına seyyanen zam yapılmasını istediklerini belirten Başkan ERZİ, “Sağlık Sen Balıkesir Şubesi olarak diyoruz ki; enflasyon ve zam oranları bu haliyle sağlık çalışanlarını ekonomik olarak zor durumda bırakacaktır. Bu sebeple enflasyon farkının dışında yüzde 10 seyyanen zam yapılmalıdır. Ek ödemeler genel bütçeden ödenmelidir, vergi matrahına girmemelidir. Ek gösterge çarpan katsayıları güncellenmelidir. 2. derecedeki lise mezunları ‘1100 den 2200' ek göstergeye çıkarılmalıdır. 1/4'ü olan ön lisans mezunları ‘2200 den 3000' ek göstergeye çıkarılmalı ve ek gösterge çarpan katsayıları yükseltilmelidir. Bütün kamuoyunun bildiği gibi; sağlık çalışanı, öğretmen, polis ve din görevlileri için 3600 ek göstergenin müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 ay önce seçim beyannamesinde açıklamıştır. 3600 ek gösterge bir an önce yasalaşmalı ve tüm sağlık çalışanlarına verilmeli, sağlık çalışanlarının ekonomik olarak refah, psikolojik olarak da huzur içerisinde yaşaması sağlanmalıdır."

Gelir vergi oranının artırılarak verilen zam oranının geri alınmasını istemediklerini belirten Nihat Erzi, gelir vergisi oranının yüzde 15'te sabitlenmesi gerektiğini savundu. Erzi, "Sağlık çalışanlarının özverili çalışması ile yüzde 86 hasta memnuniyetine katkıda bulunduğumuz bu sistemde, sürekli darp edilip ölümle tehdit edilen ve hatta katledilen biz sağlık çalışanlarının, çalışan memnuniyet oranı ne yazık ki yüzde 36'ya düşmüştür. Ücret politikalarının yanlışlığı ve hakkaniyetsiz oluşu, biz sağlık çalışanlarını mutsuz ve huzursuz etmektedir. Ücretlerin çalışırken yaşanabilir ve emeklilikte de yaşatabilir olmasını istiyor, özlük hakları düzenleninceye kadar da mutlu olamayacağımızı ifade ediyoruz. Hedefimiz mesleki onurumuzu en üst seviyeye çıkararak, mesleğimizi tekrar yaşanabilir ve saygınlığı yüksek meslek kategorilerine girmesini sağlamaktır. Bunu da başta kıymetli üyelerimizin ve fedakar sağlık çalışanlarımızın bize olan inancı, bizlerin de onlara olan samimiyetiyle elde edebileceğimizi düşünüyoruz. Şimdi vakit sağlık çalışanlarının bir ve bütün olma vaktidir. Memurundan hizmetlisine, doktorundan hemşiresine ekip olarak herkesin ortak isteği yüzde 10 seyyanen zamdır" şeklinde konuştu.