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Sağlıklı hayat için adım attılar

Sındırgı’da sağlıklı hayat ve obeziteyle mücadeleye dikkat çekmek için öğrenciler yürüdü.

Sındırgı'da sağlıklı hayat ve obeziteyle mücadeleye dikkat çekmek için öğrenciler yürüdü.


Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi, kaymakamlık ve belediye işbirliği ile sağlıklı hayat ve obeziteyle mücadeleye dikkat çekmek için yürüyüşün önemi vurgulamak adına Toplum Sağlığı Merkezi önünden başlayarak Akpınar Yaşam Merkezi kitap fuarına kadar yürüyüş gerçekleştirildi.


Yürüyüş sırasında öğrencilerin açtığı pankartlar dikkati çekti. Yürüyüşe katılan öğrenciler açtıkları pankartlarla dikkatleri çekti. "Sağlık için spor yap, hareket et sağlıklı kal, spor yap sağlıklı kal" gibi teşvik edici sözlerin yazılı olduğu pankartları taşıyan öğrenciler sağlıklı hayat için yürüdüler. “Sağlık İçin Günde On Bin Adım” yürüyüş etkinliğine ilçe Kaymakam Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, protokol mensupları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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