Sağlıklı hayat için pedal çevirdiler

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde 9 Şubat Dünya Sigarayı bırakma günü kapsamında Bandırma Bisiklet Grubu (BANBİS), sigara bağımlığı konusunda sosyal mesaj vermek adına bir araya geldi.

Bandırma Bisiklet Grubu üyeleriyle Bandırma Özel Royal Hastanesi önünde toplanarak harekete geçtiler. Royal Hastanesi yönetimi ve Bandırma Bisiklet Grubu ( BANBİS ) Kurucu Başkanı Olcay Türker'in birlikte yaptığı basın açıklamasından sonra pedallar sağlık için döndü.

Aralarında dünya turuna çıkmış Ukraynalı çiftinde bulunduğu toplam 20 BANBİS üyesi bisiklet sporcusu, Kuşcenneti Milli Parkını ziyaret ederek 40 km pedal çevirdiler.

BANBİS Kurucu Başkanı Olcay Türker “3 yıl önce kurulan bir bisiklet topluluğuyuz. 3 yıldır bölge halkını sağlıklı yaşam biçimine teşvik ediyoruz. Aynı zamanda alkol, sigara gibi bağımlılıktan kurtulmaları için telkinlerde bulunmayı ihmal etmiyoruz. Sigaranın vücudumuzdaki bıraktığı tahribatları gidermenin en iyi yolu spor olduğunu ve sporların en güzelinin bisiklet olduğunu söylüyoruz. Yaptığımız sürüşlerde, sigara kullanan üyelerimize, kullanmayanların yanında içmemelerini söylüyoruz. Bu şekilde sigara kullanmayan üyelerimizi biraz da olsa pasif içicilikten uzaklaştırıyoruz” dedi.