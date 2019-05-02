Sahil güvenlik botları 26 mülteciyi denizde yakaladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Midilli adasına gitmek isteyen 26 mülteci yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ege Denizi'nde rutin devriye görevinde bulunan Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı SAGET-35 botu ekipleri, Ayvalık'ın Çıplak ada açıklarında bir şişme botun Yunanistan'ın Midilli adasına gittiğini fark etti. Hemen harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 26 mülteciyi yakaladı.

Cunda'ya getirilen, Filistin, Irak, Suriye ve Somali uyruklu göçmenlere Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yiyecek, içecek, battaniye, ilaç gibi insani yardımlar yapıldı. Yakalan göçmenlerin Çanakkale Göç İdaresi'ne gönderilmesi bekleniyor.