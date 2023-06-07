Sahil Güvenlik ve öğrencilerden deniz temizliği

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı öncülüğünde anlamlı bir deniz temizliği çalışmasına imza atıldı.

Türkiye Çevre Haftası nedeniyle “Temiz Deniz ve Temiz Dünya” teması ile gerçekleşen etkinlik, Ayvalık Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik dalgıçlarının deniz dibinden çıkardıkları çöplerin arasında otomobil lastikleri, hurda borular ve bol miktarda çakmak çıkması ise dikkatlerden kaçmadı.

Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi ve Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden toplam 60 öğrenci katılımıyla Ayvalık ile Lale Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü sahilinde yapılan deniz temizliğinde bir kamyonet dolusu çöp çıkarıldı.