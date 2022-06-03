Sahil şenlikleri renkli başladı

Uluslararası Bandırma Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivali sahil şenlikleri ile renkli görüntülere sahne oldu.

Bandırma Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali çerçevesinde Sahil Şenlikleri başladı. Şenliklerin ilk günkü programında yer alan Bandırma Cimnastik Kulübü, Bandırma Kültür ve Sanat Derneği 12 Yaş Grubu Potpori Dans Gösterisi, Keskin Ayaklar Dans Topluluğu 10 Yaş Artvin Yöresi, Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği özel çocuklardan oluşan halkoyunu ekibi Zeybek Gösterisini yaptı. Gösterinin ardından Belediye Meclis Üyesi ve festival komitesi Üyesi Nüvit Erten tarafından Halk oyunları hocası Gözde Ateş' e teşekkür plaketi verildi. Sahil şenliklerinde daha sonra Keskin Ayaklar Dans Topluluğu Kastamonu Yöresi, Ateşdans Dans Topluluğu Zeybek Gösterisi ve Bandırma Kültür Sanat Derneği Zeybek Ekibi birbirinden güzel gösteriler sundular.