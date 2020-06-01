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Sahillerde normalleşmeye yağış engeli

Balıkesir’in Kuzey Ege’de bulunan tatil bölgeleri, Ayvalık, Edremit, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde yağış nedeniyle normalleşme sürecinin ilk gününde sahiller boş kaldı.

Balıkesir'in Kuzey Ege'de bulunan tatil bölgeleri, Ayvalık, Edremit, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde yağış nedeniyle normalleşme sürecinin ilk gününde sahiller boş kaldı. Turizmciler ilk günden yağmur engeline takıldı.


1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci dahilinde hazırlıklarını yapan ve bu gün itibariyle turizm ve deniz sezonunu açmaya hazırlanan turizmciler yağışlı havaya takıldı. Yağışlı hava nedeniyle bölgede sıcaklık 15 dereceye kadar düştü. Yağış özellikle Edremit'in Altınoluk, Akçay, Güre ve Zeytinli bölgelerinde etkili oluyor. Yağış nedeniyle sahiller sokağa çıkma kısıtlamasındaki gibi boş olması dikkatleri çekti. Yağışların Çarşamba gününe kadar aralıklar ile devam etmesi bekleniyor. Pazartesi sabahına yağmur sürprizi ile uyanan turizimciler bölgede yağışların etkisini kaybetmesini ve sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesini bekliyor. Öte yandan bölgede seyahat yasaklarının kalkması ardından yoğunluk özellikle araç trafiğinde gözleniyor.

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