Şahinderesi temizleniyor

Balıkesir'in Edremit Belediyesi şiddetli yağışlara karşı gerekli önlemleri alarak kış koşullarını tehlike olmaktan çıkarıyor. Kent genelinde çay ve dere yataklarını temiz tutularak olası olumsuzlukların önüne geçiliyor.

Edremit Belediyesi kış aylarında yaşanacak olumsuzluklara karşı önlem alıyor. Sağanak yağışlarda olası taşkın tehlikelerine karşı Edremit'teki dereleri temizleyerek açan belediye ekipleri 7 gün 24 saat görevde. Ekipler kent genelinde devam eden çalışmalar kapsamında çevre ve insan sağlığını tehdit eden sorunları ortadan kaldırmak ve görüntü kirliliğine son vermek amacıyla Altınoluk Mahallesi Şahinderesi'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Derenin içinde yapılan çalışmanın yanı sıra çevre düzenlemesi de yapan ekipler dere kenarında kırılan ya da sökülen fidanların yerine yenilerini dikerek yeşil alan bakımını da yaptı.

Taşkınları önlemenin yanı sıra pandemi döneminde temizlik çalışmalarının daha da önem kazandığını belirten Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Derelerimizi her türlü kirlilikten arındırarak halk sağlığına yönelik tehditleri ortadan kaldırmak ve derelerimizin bulunduğu alanlara güzel bir görünüm kazandırmak için çalışmalarımız kentimiz genelinde devam edecek” dedi.