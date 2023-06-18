Şair Ahmet Meydan'dan musikili şiir şöleni

Balıkesirli Şair Ahmet Meydan'dan Ahmet Kot Kitaplığında konuklarına ‘Hemhal Söyleyişileri' programında müzikli şiir şöleni.

‘Hemhal Sohbetleri' dahilinde moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Narlı'nın yaptığı Şehir, Şiir ve Musiki programına katılan Şair Ahmet Meydan kendi yazdığı şiirleri müzik eşliliğinde konuklarına şiir şöleni sundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Millet Kütüphanesin de bulunan Ahmet Kot Kitaplığı'nda her hafta Cumartesi günleri yapılan "Hemhal Söyleyişlerinin" bu haftaki konuğu Şair Ahmet Meydan oldu. Programın moderatorluğünü Prof. Mehmet Narlı yaptı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı oda sanatçılarının şiir sunumunda müzik aletleri eşlik ettiler.

Program Mehmet Narlı'nın Şair Ahmet Meydan'ı tanıtması ile başladı. Narlı, Hemhal olmanın açıklamasını yaparak, Şair Meydan'ı konuşmasını yapmak üzere söz verdi. Şair Meydan, “Şehre dair neler söylenebilir, Şehre dair düşüncelerimi şiire döktüm. Şehre dair şiirlerimi Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı hocalarımızla birlikte sizlere sunacağız. Bu şehirde yaşayan herkesin bu şehre vefa borcu var. Güzel insanlar bugün güzel bir mekânda buluştular. Biz olaylara insanlara hoş bakmaya çalışıyoruz. Güzel niyetle yola çıkınca başarı er ya da geç geliyor. Gönlümüzden şunlar dökülmüştü hemhal olmakla ilgili hemen o zaman gönlümüzden mısralara şunlar döküldü. Şehirle hemhal olmamız lazım. Şehirde ki gençlerle, yaşlılarımızla, hastalarımızla hemhal olmamız lazım. Hastalarımız hastanelerde inim inleyen kimler var. Şehit yakınlarımız var. Onlar bu şehre emanet. Şehit yakınlarımız için hepimizin çok önemli görevimiz var” şeklinde ifade etti. Şair Ahmet Meydan sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi. "Halen görev yaptığım Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz'ı çalışmalarından dolayı övgü ile anarak, "Yücel Başkanımız liderliğinde bu şehirde gönül belediyeciliği yapıyoruz. Başkanımız şehri ahenkli bir şekilde şiir gibi yönetiyor. Vatandaşlarımızın tüm sorunları ve dertleri ile ilgilenmemiz için bizlere her türlü yetkiyi bizlere verdi" dedi.

Şiir konusuna gelinince Şair Meydan'ın ‘Balıkesir' şiirini Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı sanatçılarının enstrümanları eşliğinde dinleyicilere sundu. Şiir dinleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı. Prof. Dr. Mehmet Narlı şehir üzerine yaptığı açıklamada, "Balıkesir'in dününü, bugününü anlamamaktan ve şehrin geleceğini okuyamama ile karşı karşıya kaldık. Ben 2001 yılında Balıkesir'e geldiğimde arkadaşlarımla Paşa Camisi yanında Çınaraltı'nda buluşurduk. O zaman toplandığımız arkadaşlarla Balıkesir'i şöyle tanımlardık, '70'lerin mutlu kasabası.' Ne demek istiyoruz? Cumhuriyet döneminde sistemle barışık olan kendi ihtiyaçlarını karşılayan, resmi bürokrasinin askerin ve polisin bazı nimetlerini alarak, bir hayat kuran kasabalardan olduğunu. Bu kasabalar 80'lerden sonra biraz tuhaflaştı 80'lerden sonra hamle ve yatırım hamleleri başladı ve şehirleşmeler başladı" dedi.

Programın sonunda Şair Ahmet Meydan, "Bu şehre hizmet etmiş alimleri rahmet ve minnetle anarak, Programın son şiiri olarak, 'Bir Bayram Olsun' şiirini okurken, dinleyiciler duygusal anlar yaşadı." Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ‘Şehre Vefa' meclisi Başkanı Gökmen Karadağ, Şair Ahmet Meydan'ın ‘Dua' şiirini okudu. Karadağ'ın okuduğu bu şiir katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. Program sonunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Prof. Dr. Mehmet Narlı ve Mürşit Canbulat tarafından Şair Ahmet Meydan'a hediyelerini taktim ettiler.