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Saka, 2019 mesaisine muhtarlar ile başladı

2019’un ilk mesai gününde Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, muhtarlar ile bir araya gelerek mesaisine başladı.

2019'un ilk mesai gününde Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, muhtarlar ile bir araya gelerek mesaisine başladı.


Her ay düzenli olarak göreve geldiği günden bu yana bir araya gelmeye özen gösteren Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka yeni yılın ilk iş gününde ilk toplantıyı muhtarlar ile yaparak onlara verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Kamil Saka Ocak ayı toplantısında muhtarların sorun ve isteklerini dinleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.


Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “47 mahalle muhtarımızla her ay düzenli olarak bir araya gelerek mahallelerimizin sorunları, ihtiyaçları ve yapacağımız çalışmalar hakkında görüştüğümüz Muhtarlar Toplantısını gerçekleştirdik. Toplantının ardından Doyran Mahalle Muhtarımız Ali Rıza Sakallı'nın doğumgününü kutladık.”dedi.

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