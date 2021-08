Sakarya İlkokulu ilk öğrencilerine kapılarını açacak

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, okulun 6 Eylül Pazartesi günü ilk öğrencilerine kapılarını açacağını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan Sakarya İlkokulu'nu geçtiğimiz yıl; İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile imzaladığı protokol kapsamında yıkarak yerine yenisini inşa etti. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılına yetişecek okulda, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla sona yaklaşan çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, okulun yeni haliyle 6 Eylül Pazartesi günü ilk öğrencilerine kapılarını açarak ilk ders zilini çalacağını söyledi.

En ince detayına kadar yeni eğitim yaklaşımlarına uygun olarak depreme dayanaklı bir şekilde 4 katlı inşa edilen okulda, 24 derslik yer alacak. Toplamda 4 bin 26 metrekare alan üzerinde inşa edilen okul alanının sadece yüzde 20'lik kısmında yapılaşmaya gidilerek yüzde 80'lik kısmı açık alan olarak kullanıldı. Böylelikle, çocuklar için spor yapıp verimli ve keyifli vakit geçirebilecekleri bir okul bahçesi oluşturulması sağlandı.

Başkan Yılmaz, " Herşey çocuklar için"

Modern derslikleri, atölyeleri, spor sahaları, sergi alanı gibi sosyal, kültürel ve sportif imkânlarıyla örnek bir eğitim yuvası olacak Sakarya İlkokulu'nun; proje ve inşa aşamalarının her detayını yakından takip ettiklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Sakarya İlkokulumuzu yeni eğitim öğretim yılına yetiştirdik. Öğrencilerimiz burada hem depreme karşı daha güvenli hem de çevreci bir binada eğitim görecekler. Okul projesi en başından bu yana beni çok mutlu ediyor. Balıkesir'imize böyle bir okul kazandırmak benim için çok anlamlı. Burada öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim alabilmeleri için her ayrıntıyı düşündük. Yaptığımız her yatırımı ve her hizmetti geleceğimizi düşünerek yani bir nevi çocuklarımızı öne koyarak yapıyoruz. Önceliğimiz onlar, her şey çocuklarımız için.” ifadelerini kullandı.