Sakarya Mahallesi, Yılmaz için ayağa kalktı

Yılmaz, "6 seçim geçirdik. Ne Sakarya ne de Karesi bizi hiç mahcup etmedi, hep arkamızda durdu. Bu birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, 31 Mart Seçimleri öncesinde ilçe ve mahalle ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Halkın sorunlarını yerinde dinleyerek seçildikten sonra hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlatan Yücel Yılmaz, Sakarya Mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Büyük bir coşku ve sevgiyle karşılanan Yücel Yılmaz, "Buradaki hemşehrilerimle 6 seçime girdik. Ne Sakarya ne de Karesi bizi hiç mahcup etmedi, hep arkamızda durdu. Bu birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Başkan Yılmaz, “Allah hizmet etmeyi nasip etti”

"Allah bize Balıkesir'e, Karesi'ye hizmet etmeyi nasip etti, inşallah bu sefer de mahcup etmeyecek" diyen Yücel Yılmaz, Balıkesirlilerin ihtiyaç, talep ve düşüncelerini ön plana koyarak projeleri hazırladıklarını belirtti. Yılmaz, "7 düvelin Türkiye'nin üzerine geldiği bu süreçte belediye başkanları olarak neler yapabiliriz? Vatandaşımızı ekonomik olarak daha fazla nasıl güçlendiririz? Çocuklarımızı nasıl mutlu edebiliriz? Kadınlarımıza ve annelerimize daha güvenli, daha huzurlu bir şehri nasıl oluşturabiliriz? Tüm bunlara kafa yoruyor, projelerimizi bu doğrultuda hazırlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Başkan Yılmaz, “Sizleri mahcup etmeyeceğiz”

"Bizler bu millete, sizlere sevdalıyız" diyen Yücel Yılmaz, "Sizler bize güvenip oy veriyorsunuz, şehri bize emanet ediyorsunuz. Allah'ın izniyle sizleri mahcup etmeyeceğiz. Sizden isteğimiz bu seçimlerde Cumhur İttifakına tekrar destek olmanız. Sizlerle Karesi daha güzel olacak, sizlerle Balıkesir çok daha güzel olacak" açıklamasında bulundu. Sakaryalıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Nisan Pazar günü yapacağı halk buluşmasına davet eden Yücel Yılmaz, sonrasında ise bölgedeki kahvehaneleri gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Sakarya Mahallesi'nde gerçekleştirilen halk buluşmasına AK Parti MKYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Sezai Doğan, Karesi Belediye Başkan Adayı Dinçer Orkan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı M. Zahid Bayram, AK Parti Karesi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Yıldız, AK Parti Karesi Kadın Kolları Başkanı Nilgün Baysal katıldı.