Şakayık doğa tutkunlarını Kazdağları'na çekiyor

Balıkesir'in Edremit, Çanakkale'nin Ayvacık ve Yenice ilçeleri arasında yer alan Kazdağları'nda mayıs ayında açmaya başlayan Şakayık (Ayı Gülü) çiçekleri doğa turizmine katkı sağlıyor. Onlarca doğa yürüyüşü sever bu çiçekleri doğal ortamında görmek için Kazdağları'na akın ediyor.

Nisan ayının son haftası açmaya başlayan ve mayıs ayı içinde tüm güzelliği ile çiçek açan Şakayık çiçekleri kazdağları'nda görsel bir şölene imza atıyor. Bu güzelliği görmek için düzenlenen doğa yürüyüşü turlarına yerli ve yabancı bir çok doğa sever turist katılıyor. Kazdağları'nın bellirli bölümlerinde görülen Şakayık çiçekleri büyük ilgi görüyor. Her gün onlarca kişi bu eşsiz güzellikteki çiçekleri görebilmek için yetkili alan klavuzlarının öncülüğünde Kazdağları'na çıkıyor. İda Körfez Doğa Sporları Kulübü üyeleri Kazdağları'nın bir bölümünün koruma altında olduğunu ve bölgeye geleceklerin mutlaka profesyonel alan kılavuzları eşliğinde Kazdağlarında hareket etmeye davet ettiler.