Sala'lar Piri Reis camisinden merkezi sistemle okunacak

Erdek'te ölen yakınlarının ölüm haberini tüm Erdek ilçesinde duyulmasını isteyen vatandaşlar Piri Reis Camisi görevlilerine başvurmaları gerektiği açıklandı.

Erdek Müftüsü Adem Eser, vefat edenlerin ardından okunan salanın, merkezi sistemle okunmasını isteyen vatandaşların Piri Reis Camisi görevlilerine başvurmalarını istedi. Erdek'te vefat edenler için uzun yıllardır tek camide okunan salanın, vefat eden şahsın kimliğinin tüm bölgede öğrenilememesi üzerine vatandaşlardan gelen şikayetler artmıştı.

Erdek İlçe Müftüsü Adem Eser, Erdek'in küçük bir ilçe olduğu, birçok vatandaşımızın birbirlerini tanıyor olmaları, ayrıca kırsal mahallelerimizde de mutlaka bir yakınlarının bulunması sebebiyle salaların merkezi sistemden verilmesi ve tanıdık vatandaşların ve yakınlarının en azından son vazife olarak kabul ettiği cenazelerine iştirak etmeleri için okunan salaların merkezden verilmesi için Piri Reis camisinde bulunan merkezi sistemden duyurulması için vefat edenin yakınları cami görevlilerine baş vuru yapmasını ve merkezi sistemle sala verdirmek isteyen vatandaşlarımıza kolaylık sağladıklarını, bunda bir sıkıntı olmadığını ama bundan sonra ayırt etmeden bu salalarının merkezden verileceğini söyledi”

Müftü Eser, Merkezi sala okuma sisteminin sadece Erdek Piri Reis Camisi'nde olduğunu belirterek, "Diğer camilerimizde merkezi okuma sistemi olmayıp, bundan sonra cenazesi olan yani yakını vefat eden vatandaşlarımız salalar için Piri Reis Camisi görevlileri ile iletişime geçmeleri gerekiyor. Piri Reis Camisi görevlilerine ulaşabilecek irtibat telefon numaralarının da her caminin görünen yerlerinde kayıtlı olduğunu dile getirdi” dedi.