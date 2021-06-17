Salyadan kurtulan Erdek Ocaklar turistleri bekliyor

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı turistik Ocaklar Koyu, salyanın temizlenmesi ve kalan kısmının da bölgeden uzaklaşması ile rahat bir nefes aldı. İşletmeciler yaz sezonunun kendini iyice hissettireceği önümüzdeki günler adına umutlu konuştu.

Bir süredir deniz salyası ile mücadele eden Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Koyu, müsilajın çekilmesi sonrasında pırıl pırıl denizi ile gün yüzüne çıktı. Ocaklar Mahallesi'nde yaşayan Turizmci Devrim Korkmaz, tatilcilerin Ocaklar'a gönül rahatlığı ile gelebileceklerini söyledi. Denizin cam gibi berrak olduğunun altını çizen Korkmaz “Salya her yıl olan bir olay fakat bu sene bir dönem fazlalaştı ve rüzgarında etkisiyle kıyılarımızdan kayboldu. Bölgemizde deniz turizminin yanı sıra tarihimiz ve keşfedilmemiş Kapıdağ'ımız ile Kaz Dağlarından sonra oksijeni en yüksek olduğu yer. Cennet gibi koylar Kapıdağ Yarımadası'nda olup, Kyzikos antik kentinin bölgemizde olduğunu hatırlatmak isterim. Misafirlerimiz bölgemize gönül rahatlığı ile gelebilirler. Basında yer alan abartılı salya haberlerinden sonra Haziran ayı rezervasyonlarımızda yüzde 5-10 gibi bir düşüş yaşadığımız doğru. Ancak gelen talepler doğrultusunda Temmuz ve Ağustos aylarında yüzde 80 doluluk bekliyoruz. Tüm misafirlerimizi cennet Erdek'imize bekliyoruz" dedi.

Turizmci Korkmaz, denizin güzelliğine vurgu yaptığı konuşmasında eline aldığı cam bardağı suya daldırarak suyun temizliğini de gözler önüne serdi.