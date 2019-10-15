Şamanizm ile ilgili konferans ilgi gördü

Ünlü arkeolog ve Yazar Sergen Çirkin tarafından verilen 'Şamanizm'in doğuşu ve Altay Halkları ile ilgili konferans' Balıkesirliler tarafından ilgi ile izlendi.

Balıkesir Umay Derneğinin düzenlediği konferansta Arkeolog, Yazar Sergen Çirkin Balıkesir'de Şamanizm'in doğuşu ve Altay Halkları ile ilgili konferans büyük ilgi gördü. Balıkesir'de bir ilk olan ve Arkeolog Sergen Çirkin'in Salih Tozan Kültür Merkezinde verdiği konferansa Umay Dernek Başkanı Fatih Yıldırım ve Balıkesirli ünlü Yazar Metin Savaş'ın daveti üzerine Balıkesir'de konferans veren Arkeolog ve Yazar Sergen Çirkin konferans öncesi Balıkesir'de müze, tarihi konaklar, Zağnos Paşa camisi, Alacamescit camisi gibi ünlü mekanları da gezme imkanı buldu.

Çirkin, "Sibirya'da yapılan kazılarda insanların kurtlarla yaşadığı kanıtlandı"

Çirkin konferansında Şamanizm ile ilgili bulguların Neolitik Çağ'dan başladığını ve Sibirya'da yapılan arkeolojik kazılarda mağaralarda insanlara ait bulguların yanı sıra insanları kurtları evcilleştirerek beraber yaşadıklarına dair bulgular elde edildiğini tespit edildiğini belirterek, "Bazı kazılarda insan mezarlarının yanında beraber yaşadığı kurtlara da mezar hazırladıklarını ve eşyaları ile birlikte gömüldüklerinin tespit edildiği bilimsel olarak kanıtlandığını anlattı. Özellikle Şamanizm ve atalar kültü gibi inançları, arkeolojik bulgular ve yerel halka dair etnografik veriler eşliğinde günümüze kadar Şamanizm'i anlatan Arkeolog Yazar Çirkin konferans sonu davetlilerin merak ettiği sorulara da bilimsel olarak açıklamalarda bulundu" dedi.

Şamanizm Anadolu'da bazı bölgelerde yaşatılıyor"

Şamanizme ait bulguları slayt eşliğinde dinleyicilere aktaran Çirkin, "Şamanizm ilkel kavimlerde görülen, ruhlarla insanlar arasında aracılık yaptığı ve hastaları iyileştirme gücüne sahip olduğu kabul edilen Şamanlar çevresinde yoğunlaşan inanç sistemidir. Ata ruhlarına ve doğa varlıklarına tapınmaya dayanan eski bir Asya inancı olduğunu ve Türkistan gibi Orta Asya ülkelerinden kavimler aracılığı ile Anadolu'ya kadar geldiğini ve bununla ilgili araştırmalarda Şamanizm ile ilgili buluntular bulunduğunu ve bu gibi Şamanist davranışlarının bazı bölgelerde yaşatıldığını belirterek, Şamanizm de yazılı kaynak olmadığı ve sadece sözlü anlatım geleneği olduğunun" açıkladı.

Büyük ilgi gören konferans sonrası Arkeolog yazar Sergen Çirkin dinleyicilerden gelen ilginç sorulara verdiği cevaplarla salonda bulunan dinleyicileri aydınlattı. Program sonunda Defneler Başkanı Fatih Yıldırım Arkeolog Yazar Sergen Yalçın'a plaket, Yazar Metin Savaş'ta kültür yayınlarından oluşan bir hediye paketi sundu.