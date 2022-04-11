Şampiyon Ayvalıkgücü ligde son maçını da kazandı. 3-2

Bölge 2. Grupta şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Ayvalıkgücü Belediyespor, ligin son karşılaşmasında evinde ağırladığı Altınova Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ile Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in şeref tribününden izlediği karşılaşmayı 3-2 kazanan kırmızı-beyazlı takımı 300 civarında bir taraftar grubu da yalnız bırakmadı.

Karşılaşma öncesinde Ayvalıkgücü Belediyespor taraftarı şampiyon takımı konfeti yağmuruna tuttu.

Kırmızı-beyazlı takım sahaya minik oyuncularla çıktı.

Play-Off karşılaşmalarında; TK; Tavşanlı Linyitspor ve Tekirdağspor ile oynayacak olan Ayvalıkgücü Belediyespor, klasman grubunu aşarak 3. lige yeniden dönmek için mücadele vermeye hazırlanıyor.