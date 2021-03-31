Şampiyon Boksör Demirezen'den Rektör Kuş'a teşekkür ziyareti

Gör. Ali Eren Demirezen, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'u makamında ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, konuğu Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen'i son olarak Almanya'da gerçekleştirilen WBO Avrupa ağır sıklet şampiyonluk müsabakasında rakibi Nikola Milacic'i nakavtla mağlup ederek ulaştığı şampiyonluğundan dolayı tebrik etti. Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen de Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.