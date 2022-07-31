Şampiyon boksör Demirezen'e rektör Kuş'tan tebrik

Dr. İlter Kuş, ABD'de yapılan ağır sıklet boks müsabakasında Polonyalı rakibi Adam Kownacki'yi mağlup eden Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen'i tebrik etti.

Balıkesir Üniversitesinde akademisyen olarak görev yapan ve aynı zamanda boks kariyerini sürdüren Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen, son maçından da galibiyetle ayrıldı. ABD'nin New York kentinde düzenlenen ağır sıklet boks maçında, milli boksör Ali Eren Demirezen, Polonyalı rakibi Adam Kownacki'yi mağlup etti.

Balıkesir Üniversitesi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz akademisyenlerinden Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde gerçekleştirilen profesyonel boks müsabakasında Polonyalı rakibi Adam Kownacki'yi mağlup ederek yeni bir başarıya daha imza attı. Televizyondan canlı yayınlanan maçta Demirezen, bir kez daha üniversitemiz, Balıkesir ve ülkemizin gururu olurken, Rektörümüz Prof. Dr. İlter Kuş da şampiyon boksörü, başarısından dolayı tebrik etti" denildi.