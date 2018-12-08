Şampiyondan Milli Eğitim'e ziyaret

Balıkesir'in Edremit İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Tekvando Antrenörü Nejla Ağatekin, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç'u makamında ziyaret etti.

Çeşitli uluslararası şampiyonlukları olan Nejla Ağatekin, 2 kez Avrupa Şampiyonu oldu. 2016 yılında ise Avrupa'nın en iyi bayan antrenörü seçildi. Nejla Ağatekin, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç'u makamında ziyaret ederek “Sporda Yetenek 10'la Gelecek” projesi kapsamında okullarda başlatmış olduğu kurslar ve yapılacak çalışmalar hakkında kendisine bilgi verdi.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Koç, yapmış olduğu özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederek kendisine başarılar diledi.