Şampiyonlara ödülleri verildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları müsabakaları ödül töreni ile sporculara ödülleri verildi.

Okul Spor Faaliyetleri 1. Dönem Bölge ve İl Birinciliği Kupa Törenleri başladı. Marmara Bölge Birinciliği ödül töreni Kara Ali Acar Spor Salonu'nda yapıldı.Basketbol Genç Erkek A, Basketbol Yıldız Erkek A, Futbol Genç Erkek A, Voleybol Genç Erkek A, Voleybol Genç Kız A branşlarında müsabakaları tamamlandı. Düzenlenen ödül törenine, İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Elüstü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ve Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç katıldı.

İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü Folklor ekibinin performans sergilemelerinin ardından dereceye giren okullara kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Bandırma İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Elüstü” Balıkesir ilimizde Okul sporları Merkez, Körfez ve Marmara grubu olarak 3 ayrı grupta yapılmaktadır. Marmara grubunda Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara ilçeleri bulunmaktadır. Okul sporları kasım ayı başında başlamış olup nisan ayı sonunda bitecektir. Marmara grubunda okul sporlarına 161 takım ve 113 ferdi sporcu müsabakalara katılmıştır. Sporcu sayısı olarak 3674 kızlar, 4682 erkekler olarak toplam 8469 sporcu katılmıştır. Okul sporlarımızda 273 maç oynanmış, 1365 hakem ve 25 personel görev almıştır. Eğitim ve spor hayatında başarılar diliyorum” dedi.

Ödül töreni hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.