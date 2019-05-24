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“Sanal Değil, Sosyal Hayatta Kal”

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ’Sanal değil, sosyal hayatta kal’ sloganıyla başlatılan okullar arası resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Sanal değil, sosyal hayatta kal' sloganıyla başlatılan okullar arası resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.


“Sanal Değil, Sosyal Hayatta Kal” temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Karesi ve Altıeylül ilçelerinde 5. ve 6. sınıf öğrencileri arasından 27 eserin katıldığı yarışmada birinci Şehit Jandarma Teğmen Cengiz Evranos Ortaokulundan Yaren Gül Ayata olurken, ikinciliği Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezinden Oğuzhan Altınöz ve üçüncülüğü Balıkesir Karesi Ortaokulundan Sudenaz Çakır kazandı. Karahallılar Ortaokulundan Yaşar İlcan jüri özel ödülüne layık görüldü.

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