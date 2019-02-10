Sanat 10'la Yükselecek Projesi Ayvalıklı öğrencileri zirveye çıkarak

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir'de Eğitimin Niteliğini Geliştirme ve İzleme (BENGİ) projesi kapsamında gerçekleştirilen "Sanat 10'la Yükselecek" projesinin bu yılki çalışmalarına ait toplantı Cunda Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi, Halk Eğitimi Merkezi ve okulların bağlı olduğu "Sanat 10'la Yükselecek" projesi bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır da hazır bulundu.

Bu yıl 3. döneminin gerçekleşmesi planlanan proje ile ilgili bilgiler veren Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Özel Büro sorumlularından Özge Tahta, projeyle ilgili bilgiler vererek, projeyle ilçede görsel sanatlar ve müzik alanındaki faaliyetlerin niteliğini artırmak ve kalitesini geliştirmek için tüm okullarda sanatsal faaliyetler planlamak, yürütmek ve faydasını izleneceğini açıkladı.

Özellikle dezavantajlı öğrencilerin sanatla buluşturulmasını ve sosyal hayata estetik bakış açısının geliştirilmesinin amaçladığını proje kapsamında her yıl olduğu gibi bu yılda 11-14 yaş arası dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin, sanat aracılığıyla, milli manevi değerlerine bağlı, kendisi ve çevresiyle barışık, okuyan, araştıran ve 21. yüzyıl yetkinlikleri edinmiş bireyler olarak yetişmelerini sağlanmasının amaçlandığı vurgulandı.

Okul müdürleri, müzik ve resim öğretmenlerinin katıldığı toplantıda, yürütülen ve yürütülmesi planlanan çalışmalar üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Kaymakamlığı tarafından 20 bin liralık bir bütçeyle satın aldığı müzik aletlerini projeye dahil olan 12 okulun yetkililerine dağıttı.

Toplantının ikinci etabı basına kapalı olarak devam etti.

Toplantının ardından muhabirimizin sorularını yanıtlayan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Sanat 10'la Yükselecek Projesi'nin Balıkesir genelinde sadece Ayvalık'ta gerçekleştiğini kaydetti.

Proje kapsamında yapılacak olan çalışmaların daha önce Ayvalık Belediyesi tarafından hayata geçirilen Zeytin Çekirdekleri Projesi'nin alt yapısı halinde yürütülmesini hedeflediklerini ifade eden Bahadır, “Projemize dahil ettiğimiz öğrencilerimizi hem güzel sanatlara hem de Zeytin Çekirdekleri'ne entegre ederek çalışmalarımızı genişletmek istiyoruz” dedi.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, projenin 3. döneminde; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Vizyonu kapsamında okullarda öğrencilerin sanat ve sporla buluşturulmasının yanı sıra sanat ve spor atölyelerinin okullarda arttırılmasının da hedeflendiğini sözlerine ekledi.