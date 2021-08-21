Sanatçı Bilal Sonses'ten örnek davranış

Pop dünyasının sevilen seslerinden Bilal Sonses Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde hayranları ile buluştu. Sanatçı konser sonrası hayranı olan yatalak engelli hayranını evinde ziyaret ederek, mini konser verdi.

Yusuf Can tarafından organize edilen ve Toros mekanda gerçekleşen muhteşem bir konserin ardından Sındırgı'da konaklayan Sonses, engelli hayranı Özcan Eren'e evinde sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Hayranın isteğini kırmayan Sonses canlı canlı şarkılar söyle birlikte vakit geçirdi. Bilal Sonses' i evlerinde gören aile şaşkınlığını gizleyemedi.

Sındırgı'nın eşsiz doğasına ve güzelliklerine hayran kalan Sonses Sındırgı belediye başkanı Ekrem Yavaş'ı da makamında ziyaret etti. Başkan Yavaş da günün anısına Sonses'e toprak gramafon hediye etti.

Ünlü sanatçı Bilal Sonses'in mütevazi kişiliği ve örnek davranışı Sındırgılıları bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

Sındırgı ilçesini çok beğendiğini ifade eden Bilal Sonses “Gece Sındırgı'da harika bir gece geçirdik. Gelen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugünde gezme fırsatımız oldu. Çok çok beğendim. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz“ dedi.

Keyifle izlenen konserde aynı zamanda ünlü Dj Dada Velet, Merve Sanay da sahne aldı.