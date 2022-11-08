Sanatçı Dilek Türkan kadife sesiyle Balıkesirliler'i mest etti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları ‘Türk Müziği Konserleri'nde bir araya getiriyor. Balıkesir'in yetiştirdiği en değerli sanatçılar arasında yer alan Dilek Türkan, seslendirdiği birbirinden güzel eserle, salonu dolduran seyircileri kadife sesiyle mest etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Balıkesir Valiliği himayelerinde, devlet sanatçılarını ‘Türk Müziği Konserleri'yle vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. TRT İstanbul Radyosu Sanatçısı, Klasik Türk Müziği ve Tango yorumcusu Dilek Türkan, memleketi Balıkesir'de sevenleriyle bir araya geldi. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Ertuğrul Salonu'nda gerçekleştirilen konserde salonu dolduran seyircilere, kadife sesiyle muhteşem bir müzik ziyafeti yaşatan Dilek Türkan; Türk Müziğinin seçkin eserleri, tango ve kantodan oluşan repertuarıyla Balıkesirlileri mest etti.

Şarkılar hep bir ağızdan söylendi

“Mazi Kalbimde Yaradır”, “Fikrimin İnce Günü”, “Bana Bir Aşk Masalından Şarkılar Söyle”, “Bir Çapkına Yangınım”, “Nasıl Geçti Habersiz” adlı eserlerin de aralarında bulunduğu birçok şarkıyı Balıkesirliler için seslendiren Dilek Türkan'a, seyirciler hep bir ağızdan eşlik etti. Muhteşem bir atmosferde gerçekleştirilen konserin sonunda Vali Hasan Şıldak tarafından Dilek Türkan'a çiçek takdim edildi. Memleketi Balıkesir'de konser vermekten duyduğu söyleyen Türkan, memnuniyetini dile getirdi.

Konsere; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Mazak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.