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Sanatçı Emine Alışık ile öğrencileri büyüledi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ressam Emine Alışık,ın öğrencileriyle açtığı karma resim sergisi büyük ilgi gördü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ressam Emine Alışık,ın öğrencileriyle açtığı karma resim sergisi büyük ilgi gördü.


Ayvalık'ın dünyaca ünlü cazibe merkezi Cunda Adası'nda bulunan ve geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden oğlu Olgay Alışık'ın adını taşıyan Olgay Sanat Evi'nde gerçekleşen serginin açılışında; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçenin seçkin simaları ve sanatseverler hazır bulundu.


Sergide Emine Alışık'ın öğrencilerinin eserleri de yer aldı. Yaklaşık 50 eserin yer aldığını kaydeden Emine Alışık, eğitim çalışmalarının süreceğini vurguladı. Sergiyi gezen Belediye Başkanı Mesut Ergin de sanatın başkenti olarak nitelenen Ayvalık'ta sanata ve kültürel etkinliklere her türlü desteği vermek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Sergi, 21 öğrenciye katılım belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

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