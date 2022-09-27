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Sanatçı Tuncel Kurtiz, vefatının 9. yılında kabri başında anıldı

Oyuncu, senarist, yönetmen, yapımcı ve seslendirme sanatçısı Tuncel Kurtiz’in vefatının 9’uncu yılı dolayısıyla Balıkesir’in Edremit ilçesindeki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

Oyuncu, senarist, yönetmen, yapımcı ve seslendirme sanatçısı Tuncel Kurtiz'in vefatının 9'uncu yılı dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.


Kazdağları eteklerinde yer alan kırsal Çamlıbel Mahallesi'nde, Edremit Belediyesi tarafından usta oyuncu Tuncel Kurtiz için anma töreni düzenlendi. Törene katılan sevenleri, sanatçının kabrine çiçek bırakıp dua ederek anı fotoğrafları çekti. Edremit Belediyesi Kültür Müdürü Cumhur Dokur'un kısa konuşmasının ardından Tuncel Kurtiz'in mezarına çiçekler bırakıldı.

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