Sanatın On Halinde sergi ve ödül töreni yapıldı

Balıkesir Kent Konseyi, tarafından düzenlenen şehir sanatının yansıması "Sanatın On Hali II" Geleneksel Türk Sanatları Yarışması sonuçlandı. 2 farklı kategoride, 10 dalda toplam 189 eserin yarıştığı yarışmada dereceye girenler ödüllerine kavuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi iş birliği içerisinde; geleneksel sanatların gelişimine katkı sağlamak, şehrin zengin tarihi ve kültürel mirasını ortaya çıkarmak amacıyla “Sanatın On Hali II" Geleneksel Türk Sanatları Yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren yarışmacılar hafta sonu Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda hem eserlerini sergiledi hem de ödüllerine kavuştu. Şehrin kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması ve sanat bilincinin yaygınlaştırarak üretimini desteklemek amacıyla düzenlenen yarışmada; Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür, Kalemişi, Katı, Çini, Geleneksel Keçe Yapımı, Balıkesir Pullusu, Gönen İğne Oyası, Sındırgı Yağcıbedir Halısı olmak üzere; 2 farklı kategoride, 10 dalda toplam 189 eser, geleneksel sanatların duayenlerinden oluşan 30 kişilik seçici kurul üyeleri tarafından değerlendirildi.

Eserlerin seçme ve değerlendirmesinin yapıldığı toplantıya; Balıkesir Vali Yardımcısı Gülihsan Yiğit, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın eşi Mehtap Yılmaz hanımefendi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Balıkesir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ile Balıkesir Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı katılarak seçici kurul üyelerine, dereceye girenlere plaket ve ödüllerini takdim etti.