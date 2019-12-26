Sanatla geçen bir ömür

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Balıkesirli sanatçı Devrim Erbil'in 60. sanat yılı onuruna Balıkesir Kent Konseyi tarafından “Devrim Erbil Şehrengiz” programı düzenlendi. Erbil, resimlerinin kaynağının Balıkesir'in silüeti olduğunu ve bu şehirden ilham aldığını söyledi.

Balıkesirli ünlü ressam Devrim Erbil'in 60. sanat yılı onuruna Balıkesir Kent Konseyi tarafından Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir program düzenlendi. “Devrim Erbil Şehrengiz” adı verilen program öncesinde “Devlet sanatçısı” ünvanına sahip Balıkesirli fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç'ın, Devrim Erbil'in meslek hayatını kadraja aldığı eserlerinden oluşan “Sağdıç'ın Sağdıcı” adlı fotoğraf sergisi gezildi. Mario Levi ve Uğur Batı'nın sunuculuğunda gerçekleştirilen programa müzisyen Ahmet Baran, ses sanatçısı Cenk Yüksel, yönetmen Durmuş Akbulut, yazar Gülşah Elikbank, hikâye anlatıcısı Hüsamettin Oğuz, yazar İbrahim Karaoğlu, yazar Mehmet Ergüven, yazar Murat Tavlı, fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç, yazar Tarık Tufan ve yazar Yalın Alpay katkı sundu.

Devrim Erbil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'nü almasının bir Balıkesirli olarak kendisini gururlandırdığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Sanat, işin ehli tarafından gelecek nesillere aktarılması gereken özel bir konu. Ben, bir şehirde; sanat olmadan, şiir olmadan, tiyatro olmadan medeniyetin, anlayışın, hoşgörünün olamayacağı düşünen bir yerel yöneticiyim. Bu anlayışla Karesi Belediye Başkanlığı döneminde Karesi Kent Konseyi ile birlikte çok güzel işlerin altına imza attık. Ömrünü resim sanatına adamış Devrim Erbil ile bu fotoğrafı verebiliyor olmak benim için çok büyük bir ayrıcalık. Kendisine, Balıkesir halkı adına bize ve ülkemize kattığı değer için teşekkür ediyorum" dedi.

“Çizdiğim resimlerde Balıkesir'in izi var”

Ödülün ardından Balıkesir'e geldiğinde duygulu anlar yaşadığını söyleyen Devrim Erbil, "Türk resminin çok önemli ismi Orhan Pakel, ömrünün son zamanlarını Ayvalık'ta geçirdi. Bir gün bana dedi ki, 'Değirmen Boğazı'ndan şehre doğru giderken oradaki dağlarda senin resimlerinin silüetini gördüm.' Ben onları çizmek istememiştim. Fakat sonra baktım ki gerçekten o silüette, çizdiğimiz resimlerde bu dağların izi var. Farkında olmadan onları böyle resimlerime alışım beni duygulandırdı. Burada yaşadığım günleri hiç unutmam. Burada yaşadıklarım bir duygu olarak İstanbul'a da aktarıldı, resmime de aktarıldı. Balıkesir, benim yetişmemde önemi olan bir il. Duygusuyla, havasıyla içime sinmiş bir kent. Bu kent bana bir müze hediye etti. Dönemin belediye başkanı Ziyaettin Tan bey, bugünkü benim adımı taşıyan müzenin mimarıdır. Orayı bana tahsis etme nezaketini göstererek dostluğunu göstermiştir. Bu müze Türkiye'de bir sanatçı için açılmış ilk müzedir. Bu yüzden çok gururluyum” diye konuştu.

Balıkesir ile daha çok ilgilenecek

Sanatın birleştirici gücünü yaptığı resimlerle insanlara aktarmak istediğini söyleyen Devrim Erbil, "Cumhurbaşkanlığından aldığım bu ödül sadece bana değil, beni yetiştiren Balıkesir'e, benim sanatçı kişiliğim kadar akademisyen oluşuma, müzeci oluşuma verilen ve çağdaş sanata verilen bir ödüldür. Sanat birleştiricidir, ben sanatımla insanlara bunu anlatmak istiyorum. Balıkesir bu sevginin ilk filizlerinin doğduğu yerdir. Ben, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Bey'e, Balıkesir ile daha çok ilgilenme sözü veriyorum. Balıkesir'in kültür ve sanat şehri olması için katkı sunmaya hazırım. Müzemin mimarı Balıkesir eski belediye başkanı Ziyaettin Tan'a, tüm Balıkesirlilere, arkadaşlarıma, dostlarıma buraya gelen sanatçı arkadaşlarıma bana böyle bir gün yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum." dedi.