Sanayispor'dan öğrencilere müjde!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Sanayispor, gençlere futbolu sevdirmek ve sağlıklı bireyler için futbol okulu açmayı planlıyor.

Bandırma Sanayispor, 40 yıldır altyapısı ile Bandırma'da futbolu sevdirecek, geleceğe sağlıklı bireyler yetiştirme noktasında birtakım görüşmelerde olumlu dönüşler almaya başladı. İl ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüklerindeki görüşmeler sonrası, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan'da projeye sıcak baktı.

40 Yıllık futbol geçmişine sahip Bandırma Sanayispor, altyapıya dayalı gençliğe futbolu sevdirerek geleceğe sağlıklı bireyler yetiştirme noktasında ücretsiz futbol okulu açmak isteğinde önemli gelişmeler kaydetti. Sanayispor Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Uğurdur beraberinde Başkan Yardımcısı Cansa Özel, Genel sekreter Medeni Uygur, Sekreter Soner Koçoğlu, Sayman Ömer Aksoy ve Özlem İşbilen'le birlikte yeni kurulacak futbol okulu projelerini hayata geçirmek adına ziyaret ettikleri Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan'dan tam destek aldılar. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki ziyarette; Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Elüstü ile geliştirilen koordinasyon sonucu Sanayispor'un ilköğretim okullarını kapsayan futbol okulu projesine sıcak baktıklarını, bu anlamda Bandırma Kaymakamlığı ve Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü nezdinde sürdürülen diyaloglardan olumlu sonuç alınması üzerine resmi yazışmalara geçmek istediklerini kaydetti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Sanayispor'un gençliğe yönelik düşüncelerini saygı ve takdirle karşıladığını, Milli Eğitim olarak gereken her türlü katkıya hazır olduklarını söyledi.