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Sandalye kavgası cinayetle bitti

Balıkesir’de düğün sonrası sandalyelerin toplanması sırasında çıkan kavgada, 23 yaşındaki genç bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Balıkesir'de düğün sonrası sandalyelerin toplanması sırasında çıkan kavgada, 23 yaşındaki genç bıçaklanarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Balıkesir'in Manyas ilçesi Haydar Mahallesi'nde düğün sonrası Mehmet Erkan Akbaş (23) sandalyeleri toplamaya başladı. Sandalyede oturan gençlere kalkması için seslendiği esnada, gençler kendilerine hakaret ettiği gerekçesi ile Akbaş ile münakaşaya başladı. Münakaşanın kızışması üzerine Mehmet Tahsin M. (19), Mahmut Yasin M. (17), Tolunay K. (19), Emrah P. (20) ve Onur K. (20), Akbaş'ın üzerine yürüdü. Kavga sırasında Akbaş, göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesiyle yer yığıldı. Manyas Devlet Hastanesine kaldırılan Akbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Mehmet Erkan Akbaş'ın (23) uzman çavuşluk sınavını kazandığı ve çağrı beklediği belirtilirken, suç aleti bıçak ise yol kenarına atılmış halde bulundu. Olaya karışan Mehmet Tahsin M., Mahmut Yasin M., Tolunay K., Emrah P. ve Onur K., Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı.

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