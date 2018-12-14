Balıkesir'in Edremit Saniye-Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ‘Yerli Malı Haftası' dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Okul toplantı salonunda 10-11-12. sınıf öğrencilerinin "Yerli Malı Yurdun Malı Herkes Kullanmalı" ve "Kendi Paranı Kullan, Kendi Kaliteni Arttır" sloganıyla hazırlanan programda, öğrencilerin evden getirdikleri pasta, meyve, kayısı ürünleri, ile börek, tatlı gibi gıdalar tüketildi.

Okul Müdürü Yücel Mercan, etkinlikte yaptığı konuşmayla öğrencilere yerli malı kullanımının önemini anlattı.

12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası kapsamında, düzenlenen etkinlikte öğrenciler evlerinden getirdikleri çeşitli yiyecekleri arkadaşları ve öğretmenlerine ikram etti.

Her öğrencinin yerli bir ürünü tanıttığı etkinlikte, öğrenciler hem eğlendi, hem de yerli malının önemini öğrendi.