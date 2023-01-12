Saniye Hüseyin Balya M.T.A.L. öğrencileri ile zeytinyağı duyusal tadım etkinliği gerçekleşti

Edremit Ticaret Odası Duyusal Analiz Laboratuvarı ETOLAB'da, Saniye Hüseyin Balya M.T.A.L öğrencileri ile zeytinyağı duyusal analiz tadımı gerçekleştirildi.

Etkinlikte tadım öncesinde 30 dakikalık “Zeytinyağı Tadımı ve Kusur Kaynağı Teknikleri” konusunda bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Tadım öncesi kusurları duyuda tanımlamak için her bir kusur numuneleriyle koku analizi yapıldı. Duyusal tadımda dört farklı numune tattırılarak amaçlanan bilgilendirme ve bilinçlendirme pekiştirildi.

Edremit Ticaret Odası Laboratuvar ve Kalite Yöneticisi Zülal Taçar “Öğrencilerimizin ilk kez deneyimlediği duyusal analiz ve kısa temel eğitim sonucunda değerlendirme sonuçlarının faydalı ve güzel sonuçlanması bizleri oldukça gururlandırdı. Eğitim ve tadımımızın amacı; öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak, doğru bilinen yanlışları anlatabilmek, iyi ve doğru zeytinyağının farkına vardırmak ve bir nebze tüketiciye iyi yağ olarak satılmak istenilen yağların kusurlu veya iyi olduğunu ayırt edebilir halde laboratuvarımızdan uğurlamaktı.”dedi.