Santrayı Tellioğlu yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi Karesi İlçe Başkanlığı 19 Mayıs'ın 100. yılı nedeniyle düzenlediği 19 Mayıs Dostluk Futbol Turnuvası başladı. Rahmi Kula Halı Saha tesislerinde oynanan ilk maçta CHP İl Gençlik Kolları ile CHP Karesi İlçe Başkanlığı karşı karşıya geldi. Maçın santrasını CHP'nin yerel seçimlerdeki Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu yaptı.

CHP İl Gençlik Kolları ile CHP Karesi İlçe Başkanlığı arasında oynanan ilk maçı İl Gençlik Kolları 5-3 kazandı. Gecenin ikinci maçında ise Veteranlar ile CHP İl Başkanlığı karşı karşıya geldi. Karşılaşma 11-2 Veteranların üstünlüğüyle tamamlandı.

Karesi İlçe Başkanı Dilek Yalçın turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada hemşehrilerimizi sporla yan yana getirerek dayanışma ve hoşgörünün egemen olmasını sağlamak için böyle bir organizasyon düzenlediklerini ifade etti. Yalçın; “19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlama amacıyla düzenlediğimiz “19 Mayıs Dostluk Futbol Turnuvası” 15 Mayıs'ta yapılan maçlar ile başladı. İki hafta sürecek olan turnuva sonucunda kazanan takıma hediyelerimiz olacak. 19 Mayıs 1919 da Mustafa Kemal Atatürk Bağımsızlığın ilk adımı milli mücadeleyi Samsun'dan başlattı. Bu yıl 100 yılını kutlamaktayız. Atatürk; Türkiye Cumhuriyetini gençlere emanet etmiştir. CHP Karesi İlçe Örgütü olarak bu günü gençlerimizle dostluk maçları düzenleyerek kutlamak istedik” dedi.

Karşılamayı CHP Karesi İlçe Başkanı Dilek Yalçın, Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Şehirli, Belediye meclis üyeler, il yöneticileri ve çok sayıda partili takip etti.