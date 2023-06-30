Şarampole uçan araçtan 6 kişi sağ çıktı

Balıkesir Balya'da meydana gelen trafik kazasında şarampole uçan otomobilden 6 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Balya'ya bağlı Akbaş kırsal mahallesi ile İvrindi'ye bağlı Evciler karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 34 EHH 435 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampole uçtu. Balıkesir İtfaiyesine bağlı ekipler ters dönen araçtan 6 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Olay yerine gelen 112 acil ekiplerine teslim edilen Ters dönen aracın sürücüsü Ümit G., eşi Ceren (41), çocukları Deniz (11) ve Atlas G. (2) ile kayınpederi Mehmet E. (73) ve kayınvalidesi Perihan E. (71) yaralandı. 6 yaralı tedavileri yapılmak üzere Balıkesir'deki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.