Sarı Başkan Yılmaz'la görüştü

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'la görüştü.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın başkanlığında, Balıkesir'de gerçekleşen toplantıya Erdek Belediye Başkanı Mimar Hüseyin Sarı, belediyenin daire müdürleri, Erdek Belediyesi Meclisi ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Canan Kırdar ve İbrahim İlhan ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin daire başkanları katıldı.

7,5 saat süren toplantıda Erdek ile ilgili sorunların sunumunu görüntüler eşliğinde yapan Erdek Belediye Başkanı Sarı, toplantının çok olumlu geçtiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: “Bu toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın, ilçemizin sorunlarına yaklaşımından çok umutlandım. Bu arada yeni daire başkanlarını da konularında çok birikimli buldum. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Erdek'e çok olumlu yaklaşımları sebebiyle teşekkür ediyorum” dedi.