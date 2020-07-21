Sarı: "Kanser vakalarına dair kaygılarımız her geçen gün artıyor"

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Balıkesir'de maden ocaklarından dolayı kanser sayısının arttığına dair kaygıların olduğuna dikkat çekerek, doğaya çevreye, insana hassasiyetin üst düzeyde olması gerektiğini vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, bölgelerinde madenlerle ilgili ciddi bir yoğunlaşma olduğunun altını çizerek, "Şuanda kanser vakalarına dair kaygılarımız her geçen gün artıyor" dedi.

"Gelecekte daha da karamsar tablo ile iç içeyiz”

İl Başkanı Serkan Sarı, bu konuda Büyükşehir belediye meclisine sıkı denetimler yapılması yönünde önerge sunduklarını anımsatarak, şöyle konuştu: "Çevreye, doğaya duyarlı bir şekilde çalışmadığımız sürece kısa ve uzun vadede de toplumun ciddi bir zarar göreceği kaygısı içerisindeyiz. Bu anlamda göze çarpar değişiklikler de hissediliyor ve dile getiriliyor. Bulunduğumuz bölgede altın madenleri sayısı her geçen gün artıyor. Biliyorsunuz Çanakkale'de Kirazlı'da yaşanılan maden mücadelesine karşı bizim de bölgemizde farklı noktalarda bu anlamda yeni ruhsatlandırmalar, yeni arayışlar başladı. Bölgemizde Sarıalan'da yeni bir maden var. Yine Madra'da kurulmuş yeni bir maden var. Geçtiğimiz dönemlerde Madra'daki maden ile ilgili Büyükşehir belediyesine bir önergemiz olmuştu. Bu bölgede çevreye vermiş olduğu zararların sıkı bir şekilde denetlenmesi yönünde..."

“Madenlerin devlet eliyle işletilmesi gerekiyor”

Büyükşehir belediyesi meclisinin de gündemini bu bölgelere taşıdıklarını kaydeden Başkan Sarı, "Çevre koruma daire başkanlığının buradan çevreden numuneler alarak, sıklıkla takip etmesini istedik. Madenler ruhsatını almış, işletiliyor olsa dahi üretimlerinin yakından takip edilmesi gerekmekte, çevreye olan zararları; ilgili kurumlar tarafından uzman kişilerden destek alınarak, bölgeden numunelere alınıp sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. İnanılmaz geniş alanlarda ağaçlar katlediliyor. Ve devamında siyanür havuzları ile araştırma esnasında kullanılan bu havuzlar çevreye doğaya da beklenenden daha fazla zararı var. Ne kadar da tedbirler alındığı ifade edildiyse de bu sonuç itibarı ile buharlaşan, havaya karışan, çevreye yayılan bir durumu söz konusu... Bununla ilgili de korkuları ve kaygıları yaşıyoruz bölgemizde. Bu anlamda çevre örgütlerimizin duyarlılığı, nitelikli mücadeleleri hat safhada, yakinen takip ediyorlar. Biz de elimizden geldiğince onlara destek olmaya ve yapılabilecekler konusunda da yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.