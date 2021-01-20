Sarıgül hayranları pandemi kurallarını unuttu

Türkiye Değişim Partisi'nin Balıkesir İktidara Hazırlık Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Genel Başkan Mustafa Sarıgül'ün da katıldığı açılışta pandemi kuralları unutulurken, oluşan kalabalık Balıkesirlilerin hareket alanlarını da kısıtladığı için tepkilere neden oldu.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partisinin İktidara Hazırlık Merkezi'ni açmak için Balıkesir'e geldi. Parti binasının açılışında yaşanan kalabalık pandemi kurallarının unutulmasına neden olurken, katılımcılar Sarıgül'le selamlaşmak için sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Katılımcıların tamamının Sarıgül ile birlikte şehir dışından geldiği gözlemlenen açılışta oluşan yoğunluk Balıkesirli vatandaşların hareket alanlarını kısıtlamasına da neden oldu. Sokağı kapatan kabalalığa bazı vatandaşlar tepki gösterirken, sosyal medya üzerinden de pandemi koşullarının hiçe sayılması yapılan paylaşımlarla kınandı. Açılışın ardından düzenlenen salon toplantısında da durum farklı olmadı.

Koronavirüsün yayılmaması için başta Bilim Kurulu ve yetkililerin tavsiye ettiği sosyal mesafe kuralı Mustafa Sarıgül'ün da katıldığı salon toplantısında uygulanmadı. Partililer omuz omuza salonda otururken, toplantı bitiminde Sarıgül ile fotoğraf çektirmek isteyenler kuralları bir kez daha hiçe saydı.