Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Sarıkamış Şehitleri unutulmadı.

Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini anma programına, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Ergin, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, daire amirleri, gaziler, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Sarıkamış Destanı'nı anlatan fotoğraf sergisinin de bulunduğu Cunda MTAL bünyesindeki Mavi Salon'da düzenlenen etkinlikte konuşan Okul Müdürü Abdülaziz Yük, “90 bin askerimizin, düşmana ve dondurucu soğuğa karşı vatan uğruna gözlerini kırpmadan şahadete erdikleri şanlı tarihimizin hüzünlü yapraklarından biri olarak hatıralarımızda yer almış yiğitlik destanıdır. Sarıkamış Harekâtı, Osmanlı kuvvetlerinin 22 Aralık 1914'te başlayıp, 15 Ocak 1915'e kadar devam eden Allahüekber Dağları'nda Rus kuvvetlerine karşı yapmış olduğumuz ve sonuçları itibariyle tarihimizin kahramanlık destanlarından biridir. Bu yüzdendir, milli mücadelemiz adına canlarını seve seve feda eden binlerce vatan evladının bir an bile düşünmeden dondurucu soğuk ve tipi altında şahadet şerbetini içtiği fedakârlık ve kahramanlık örneği olduğu kadar; birlik, beraberlik ve kardeşlik dersi de olan Mehmetçiğin acı destanıdır. Zorlu iklim koşullarının düşmandan çok kayıp verdiği bu amansız mücadelede, hiçbir mazeretin ardına saklanmaksızın vatanına ve istiklaline kast edenlere karşı Mehmetçik, çelikten sinesini siper etmiş büyük kayıplar verilse de, vatan uğruna çıkılan bu yoldan asla geri dönmemiştir” dedi.

Cunda MTAL Müdürü Abdülaziz Yük'ün konuşmasının ardından hazırlanan Sarıkamış Belgeseli'nin izlenmesiyle süren etkinlik; okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro gösterimiyle sona erdi.