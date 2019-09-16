Sarımsaklı plajları Sırp turistlere kaldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü Sarımsaklı plajları yabancı turistlere kaldı.

Ayvalık'ın turizm alanında cazibe merkezi olan ve dünyanın Aden Kumsalı'nın ardından 2. uzun sahili olarak bilinen Sarımsaklı plajlarının sefasını, turizm sezonunun sona ermesiyle yabancı turistler sürmeye başladı.

Sarımsaklı'daki turistik tesislerin güz döneminde paket programlar hazırlayarak, yabancı turistlere cazip seçenekler sunması sayesinde bölgenin turist akınına uğradığı belirtiliyor.

Sarımsaklı'daki otellerde Sırbistan uyruklu turistlerin çoğunlukta olması dikkat çekerken, Sırp turistleri sırasıyla Bulgaristan ve çeşitli Balkan ülkelerinde gelen ziyaretçilerin izlediği gözleniyor.

Büyük Berk Oteli'nin Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Berk, bu yıl ilk kez Sırp turistlerin bölgeye ilgi gösterdiğini ve bunun sonucunda da ilçe turizminin 10 Ekim'e kadar uzadığını söyledi. Hedeflerinin Romanya'lı turistleri de Ayvalık'a çekebilmek olduğunu kaydeden Berk, “Romanyalı turistler genellikle Kuşadası'nı tercih ediyor. Eğer Romanya'lı turistleri de Sarımsaklı'ya çekilebilmeyi başarabilirsek, önümüzdeki turizm sezonunu kasım ayına kadar uzatabilme şansını yakalamış olacağız. Bu da Ayvalık'ın en az 2 ay daha turizm pastasından ciddi bir kazanç sağlaması anlamına gelecektir. Bunu başarabiliriz” diye konuştu.