Şarkılarını “Kadına Şiddete hayır” sloganıyla söylediler

Edremit Belediyesi ve Zeytinli Kültür Sanat Derneği'nin düzenlediği “Kadına Şiddete Hayır” temalı Türk Sanat Müziği konseri Şef Teoman Cemal Gencer'in yönetiminde gerçekleşti.

Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde kadına şiddete karşı mesajlar verildi. Kadına şiddetin kabul edilemez olduğunu belirten sanatçılar, bu konser ile birlikte şiddete dikkat çekerken kadınların seslerini müzikle daha çok duyurmak istediklerini söylediler. Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Kültür Müdürü Cumhur Dokur'un katıldığı konsere vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Birbirinden farklı eserlerin seslendirildiği konserde Şef Teoman Cemal Gencer desteklerinden dolayı Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a teşekkür etti.