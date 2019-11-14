Savaştepe atık su arıtma tesisinde sona gelindi

Su ve Çevre Konferansı Ödülleri kapsamında “En Çok Altyapı Yatırımı Yapan Sular İdaresi” ödülü aldı. Altyapı çalışmalarını sürdüren ekipler, Savaştepe Atık su Arıtma Tesisi ve kanalizasyon inşaatında sona geldi.

13. Uluslararası Şehircilik ve Çevre Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenen 6.Su ve Çevre Konferansı Ödülleri kapsamında “En Çok Altyapı Yatırımı Yapan Sular İdaresi” ödülünü alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki BASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Günlük 15 bin kişi kapasiteli

Çevreye verilen zararı en aza indirmek amacıyla şehrin dört bir yanında atık su arıtma tesisi yapımına devam eden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ekiplerince, Savaştepe Atık su Arıtma Tesisi ve kanalizasyon inşaatı yapım işinde sona gelindi. Savaştepe'nin tamamından toplanan atık suların ileri biyolojik arıtma sistemiyle arıtılarak su alımına başlanmasıyla ortalama günlük 15 bin kişi kapasiteli 3 bin 678 metreküp su arıtılabilecek.

Göçmen deresi'ne deşarj edilecek

Çalışmalar kapsamında Savaştepe Atık su Arıtma Tesisi ve kanalizasyon inşaatı yapımında 54 bin metrelik kanalizasyon şebeke hattı ve bin 875 adet kanalizasyon parsel bacası yapıldı. Atık sular, tesiste çevre ve halk sağlığı açısından yönetmeliğe uygun bir şekilde arıtılarak Göçmen Deresi'ne deşarj edilecek. Toplam inşaat alanı 10 bin metrekare olan Savaştepe Atık su Arıtma Tesisin inşaatı 2020 yılında tamamlanarak tamamen devreye alınacak.