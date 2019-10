Savunma sanayine büyük katkı sağlayacak tesis için düğmeye basıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bor Karbür Tesisi'nin temeli atıldı. Açılışa katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Borda artık icraat dönemi, uygulama dönemi, somut çıktı dönemi" diyerek bunun en güzel örneğinin ise Bandırma'da olacağını açıkladı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapımı planlanan bor karbür tesisi için düğmeye basıldı. Tesisin temel atma töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yüksek teknoloji temelli dönüşüm ve uç ürün üretme hedefimiz doğrultusunda önemli bir aşama olan Bor Karbür Tesisimizin temelini atmanın gururunu ve sevincini sizlerle paylaşarak sözlerime başlamak istiyorum. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da Yeni Bor Stratejimizi açıklarken hedeflerimizi açık ve net bir şekilde ortaya koyduk. Stratejimizin odağını da borda katma değerli uç ürün, geleneksel bor ürünlerinden ileri teknoloji bor ürünlerine geçiş olarak belirledik. Stratejimizi ilan ettiğimiz gün bu kararlığımızın bir yansıması olarak bugün temelini atacağımız bor karbür tesisimizin mutabakat metnine de imza atmıştık. Geçen sürede gerekli hazırlıklar tamamlandı ve bugün hamd olsun bor karbür tesisimizin temelini atmak için bir araya geldik. Bor Karbür Tesisimizle birlikte; katma değeri yüksek ileri teknoloji bor ürünlerini ülkemize kazandırmanın ilk adımını bugün atıyor, yarınların altyapısını bugünden kuruyoruz. Yer altı kaynaklarımızın değerlendirilmesiyle ilgili sürekli şu hususun altını çiziyorum. Artık doğal kaynaklarımızı ve madenlerimizi yurt dışına ağırlıklı olarak ham madde şeklinde değil uç ürün ya da ileri teknoloji ürünler olarak ihraç edeceğiz. Bu model hem yatırımcı dostu olacak hem istihdamı artıracak hem sektörün hem de ülkemizin büyümesini sağlayacak. En önemli girdisi ise yüksek teknolojinin Türkiye'de üretilmesi ve kullanımı olacak.Bor cevherini de aynı şekilde ele alıyor ve değerlendiriyoruz. Bor madenciliğinden bor kimyasalları üretimine geçiş yaparak başlattığımız değişim sürecini, ileri teknoloji bor ürünlerine geçiş ve katma değeri yüksek stratejik bir yapıya tırmanışla taçlandırıyoruz" dedi.

"Savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 70'lere ulaştı"

Bakan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bildiğiniz gibi dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne, dünya bor pazarının ise yüzde 59'una hakimiz. Ancak bu bizim için asla bir ölçü değildir. Çünkü ne kadar kaynağa ya da ne kadar rezerve sahip olduğumuzun bir önemi yok. Günün sonunda bu kaynakları işleyerek artı değer haline getirecek bir altyapıya sahip miyiz önemli olan bu. Biz bunun gayreti içerisindeyiz. Konuşmamın başında da bahsettim işte bu yüzden madenlerde katma değerli uç ürün üretimine büyük önem veriyoruz. Bu yönde stratejiler, planlamalar geliştiriyoruz. Aksi takdirde 1 birime sattığınız ham madde dışarıda işlenir ve 100 katı, 200 katı yeri gelir 1000 katı fiyatla geri almak zorunda kalırsınız. Biz artık bu defteri kapattık. Türkiye artık kendi madenini kendi teknolojisi, kendi insan kaynağı, kendi bilgi ve birikimiyle işleyecek. Bor başta olmak üzere madencilik kalitesiyle dünyada Türkiye'nin adıyla birlikte anılan sektörlerin başında gelecek. Bor'da yeni inovasyon anlayışımızı “bora dayalı sektörlerde stratejik iş birlikleri geliştirerek büyümek” olarak belirledik. Artık büyük hedeflere yürüyen bir Türkiye var. Bu yürüyüşe her sektör, her marka, her kurum en büyük desteği vermek zorunda. Eti Maden'de bugün burada güzel bir adım attı ve bor karbür tesisiyle ülkemize önemli bir yatırımı kazandırmış oldu. Bildiğiniz üzere, dünya piyasasında stratejik öneme sahip olan bor, savunma sanayisinden cam sektörüne, seramikten tarıma ve temizlik ürünlerine kadar çok çeşitli alanlarda kullanılıyor. Bizler için gelişmeye ve büyümeye açık bir alan. Daha fazla katma değerli ürün üretimiyle birlikte bor pazarındaki açık ara liderliğimizi, teknolojiyle pekiştireceğiz. Milli Enerji ve Maden Politikamızın üç sac ayağından biri olan yerlileştirme işte bu yüzden çok önemli. Enerji teknolojilerindeki bu yerli dönüşümü sağlamak için önemli adımlar attık. Enerji ve madenciliğin her alanında yerli insan kaynağı, yerli teknoloji ve yerli uç ürün diyerek köşe taşlarımızı diktik. Bugün savunma sanayinde yaşanan teknolojik dönüşüm kendi kaynağımıza döndüğümüzde neleri başarabileceğimizin, yerli ve milli teknoloji ile nerelere gelebileceğimizin en güzel örneğini ortaya koyuyor. Savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 70'lere ulaştı. Önemli bir ihracat kalemi haline geldi. Enerjiyi de teknolojide Türkiye'nin yeni savunma sanayisi yapmak istiyoruz."

TRBOR şirketi kuruldu

Açılış töreninde konuşan Bakan Fatih Dönmez, bor karbür tesisinden çıkan ürünlerin nerelerde kullanılacağını açıkladı. Bakan Dönmez, "Bugün ileri teknoloji bor üretiminde ilk adımını attığımız bor karbür tesisimizle birlikte milli enerji milli savunmaya en büyük desteği verecek, gücümüze güç katacak. Bandırma'daki tesisimizde üreteceğimiz bor karbür düşük yoğunluğu ve yüksek ısıya dayanma özelliği ile savunma sanayimizin yerlilik oranının artırılmasına da büyük oranda katkı sunacak. Bor karbür yüksek sertlik ve mukavemet/yoğunluk oranının kritik olduğu taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, top namlusu, askeri kıyafetler ve personel koruyucu yeleklerin zırhlanması gibi askeri amaçlı malzemelerde yoğunlukla kullanılacak. Bunun yanı sıra aşınmaya dayanıklı makine ve seramik parçalarının üretiminde ve nükleer uygulamalarda da bor karbürü kullanacağız. Yaptığımız bu stratejik dönüşümle ülkemize sağlanan katma değer; bor karbür gibi ürünlerde 150 katına, bu ürünlerin kullanıldığı zırh yapımında 500, nükleer gibi sektörlerde ise 2000 kata kadar çıkabiliyor. İleri teknolojili ürünlerin üretiminde kullanılan bor karbürün kamu-özel işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla Savunma Sanayi Başkanlığı ve Bakanlığımızın öncülüğünde; savunma sanayi şirketlerimiz, Dünya Bor Lideri Eti Maden ve yine savunma sanayi alanında faaliyette bulunan özel sektörün katılımıyla TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş. Şirketi'ni kurduk. Söz konusu şirkete Eti Maden yüzde 33 pay ile iştirak etti. Tesis ilk etapta yılda bin ton kapasiteyle bor karbür üretimi gerçekleştirecek. Yatırım tutarı 70 milyon Dolar olan tesisi, 24 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı planlıyoruz inşallah. Tesisimizde 250 kişiyi de istihdam edeceğiz. Böylece hem üretimimiz artırarak insanımızın refah ve huzurumuzu artıracağız hem de istihdam imkanı sunmaya devam edeceğiz. Borda artık şehir efsaneleri bitti. Borda artık icraat dönemi, uygulama dönemi, somut çıktı dönemi. İşte bunun ilk örneği de burada. Birazdan temelini atacağımız tesisimiz Türkiye'nin yüz akı, gurur duyacağı bir yatırım olacak inşallah. Bugünkü yatırımımız ve devamında yapacağımız devasa yatırımlarla Balıkesir'i dünya bor pazarında merkez bir konuma getireceğiz. Çanakkale kahramanı Koca Seyit Onbaşı'nın memleketi Balıkesir, Mehmetçik'e zırh üretecek. Mehmetçik'in kahramanlıklarında her zaman onların yanında olacak" şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez: "Bugün Kuzey Suriye'de insanlığın selameti, onuru ve şerefi için oradayız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Mehmetçiğimiz her türlü yaptırım tehdidine rağmen milletin ve devletin bekası için, milli güvenliğimiz için içeride ve dışarıda büyük bir mücadele veriyor. Biz ayak bastığımız her yerde yıkmak için değil yaşatmak için var oluruz. Bugün Türkiye'ye insan hakları dersi vermeye kalkanlar önce kendi sömürgeci tarihlerine baksınlar.

Sömürdükleri milletin kanları üzerinde yükselttikleri medeniyetlerinin nasıl bir yıkıma, nasıl bir vahşete, nasıl bir insanlık dramına sebep olduğuyla yüzleşmeyenlerin bize söz söyleme hakkı yoktur.

Bugün Kuzey Suriye'de insanlığın selameti, onuru ve şerefi için oradayız. Terörizm bütün insanlığın ortak düşmanıdır. Bu düşmanı kaynağında yok etmek için mücadele veriyoruz. Bugün batı terörle mücadelede sınıfta kalmıştır. Alenen teröristin sırtını sıvazlayanlar, onları cesaretlendirenler, mecliste, sokaklarda, stadyumlarda terörist paçavraları ile şov yapmalarına müsaade edenler, sporcularımızın asker selamını hazmedemeyenler Türkiye'ye akıl vermeye kalkmasın. Terör bumerang gibidir. Bugün desteklediğiniz terör örgütleri yarın döner gelir sizi vurur. Bugün küçük hesapların peşinde koşanlar yarın ne büyük bir bela ile boğuşmak zorunda kalacaklarını anlayacaklar. Ama iş işten çoktan geçmiş olacak."

ETİ Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer ise, "Bugün, dünyaya yaklaşık 4 milyon borun yüzde 59'nu ETİ Maden satmaktadır. 100 ülkeye 5 binden fazla müşterisine zamanında kaliteli, ürün ulaştırmaktadır. Bütün yöneticilerimize ve sayın bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bugün temelin atacağımız bor karbür tesisimiz yaklaşık bir buçuk yıldır üzerinde çalıştığımız bir projedir" dedi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da, "Türkiye'ye en güzel sütü, eti, sebzeleri yetiştiren bu güzel şehir, dünyada az bulunan bor madeni ile de hizmet etmeye devam ediyor. Savunma sanayine güç katacak proje ile bor karbür tesisi stratejik bir ürün üretecektir. Savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu ürünü bor ile geliştirecektir. Fitne odakları bizi yıldırmasın. Biz kardeşlik bağlarımızı güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Terör örgütlerinin oyunlarını boşa çıkaracağız" diye konuştu.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunurken, ETİ Maden Genel Müdürü Keleşer ise bor parçacıklarından oluşan portreyi Bakan Dönmez'e hediye etti. Törenin sonunda ise tesisin temeline ilk çimento döküldü.