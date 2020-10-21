Sazlık yangını söndürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan sazlık yangını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Dalyan mevkiinde sazlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgara rağmen ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.