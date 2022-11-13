Sazlık yangınında itfaiye 8 kaplumbağa ile 1 yavru köpeği kurtardı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen sazlık yangınında itfaiye ekipleri 8 kaplumbağa ile 1 yavru köpek olmak üzere 9 canlıyı kurtardı.

Bandırma ilçesi Ayyıldız Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda yangın çıktı. İhbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede yangın bölgesine gelerek müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alındı. Bandırma İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sazlık içinde bulunan 8 kaplumbağa ve 1 yavru köpeği yanmaktan kurtardı. Kaplumbağa ve yavru köpek bakımlarının ardından doğal ortamına salınırken, yangının tamamen söndürüldüğü ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.