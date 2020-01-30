Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesirli gazeteci Aykut Konya'nın babaannesi Sebahat Konya son yoluculuğuna dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Bir süredir tedavi gören gazeteci Aykut Konya'nın babaannesi Sebahat Konya hayatını kaybetti. Sebahat Konya'nın cenazesi dün öğle vakti Zağnos Paşa Camiinde kılınan cenaze namazını müteakip Başçeşme Kabristanına defnedildi. Konya ailesini bu acılı gününde dostları ve yakınları yalnız bırakmadı.