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Şebnem Ferah, Zeytinli Rock Festivali'nde kadın cinayetlerine dikkat çekti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 6’ncısı düzenlenen Zeytinli Rock Festivali’nde Şebnem Ferah sahne aldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 6'ncısı düzenlenen Zeytinli Rock Festivali'nde Şebnem Ferah sahne aldı. Şebnem Ferah sahnede kadın cinayetlerine dikkat çekti.


50 bin müzikseverin eşlik ettiği konserde sanatçı “Sözde Namus” şarkısını seslendirmeden önce, "Madem ki bu konser bizi bir araya getirdi, sizden tüm kalbimle, samimiyetimle bir ricam olabilir. Lütfen hiçbir şeyinizi ahlak bekçiliğine soyunmuş herhangi bir insanın yönlendirmesine müsaade etmeyiniz. Kendi vicdanınıza, içinizdeki güzelliklere, temiz kalbinize, yakınlarınıza, ailenize, dostlarınıza, en en önemlisi kendinize güveniniz" dedi.

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