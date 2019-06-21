Sebze ve meyvede fiyatlar daha da düşecek

Havaların ısınması ve yeni mahsul ürünlerin pazara gelmesiyle sebze ve meyve fiyatlarının düştüğünü belirten Erkan Alpsu, önümüzdeki günlerde fiyatların daha da düşmesini beklediklerini ifade etti. Alpsu, “Fiyatların düşmesi vatandaşı olduğu kadar bizi de mutlu ediyor. Yüksek fiyatlar yüzünden vatandaş alışverişinde kısıntıya gitmişti. Malını satamayan esnaf da zor durumdaydı. Fiyatların düşmesiyle pazara giren para da artış oldu. Ancak meyve fiyatlarındaki düşüş sebzelerdeki gibi olmadı. Çünkü yeni ürünler pazara gelmedi. Yeni ürünlerle meyvelerin de fiyatlarında düşüş bekliyoruz. Çiftçilerin girdi maliyetleri hala çok yüksek. Bu noktada çiftçi desteklemelerinin artmasını bekliyoruz" dedi.

"Sokak üstü pazarlar ihtiyacı karşılamıyor"

"Pazarcı esnafı olarak seçimler öncesinde verilen sözlerin hayata geçmesini bekliyoruz" diyen Erkan Alpsu, “Seçim sürecinde Bandırma'nın farklı noktalarında yeni kapalı pazar yerleri yapılacağı sözlerinin tutulmasını istiyoruz. Özellikle acil olarak Paşabayır ve 100. Yıl Mahalleleri'nin butik kapalı pazar yerlerine ihtiyacı var. Nüfusları hızla artan bu mahallelerde kurulan sokak pazarları artık ihtiyacı karşılamıyor. Siyasilerin sloganı olan modern şehir Bandırma konseptine bu sokak pazarları uymuyor. Modern şehirlere modern kapalı pazar yerleri yakışır. Yapılacak kapalı pazarlar bölgelerine de katma değer katacaktır" dedi.

Mevcut kapalı pazaryerinde bazı değişiklikler yapılması yönünde talepleri olduğunu dile getiren Başkan Alpsu, "Vatandaşların daha kolay alışveriş yapması için gıda maddelerinin aynı yerde toplanmasını istiyoruz. İki kattan oluşan pazar yerimizde vatandaşımızın üst kata çıkma eğilimi olmuyor. Yine balıkçı esnafımızın mağduriyeti devam ediyor. Vatandaşlar sadece görürlerse balıkçılardan alışveriş yapıyor. Üst katta uygun bir yere balıkçıların taşınmasını arzu ediyoruz. Bu değişiklikler ile kapalı pazar yeri'nin daha işlevsel olacağını düşünüyoruz. Bandırma'daki açık pazar yerleri'nin alanları devamlı genişliyor. Kontrolleri ve denetimleri zorlaşıyor. Açık pazar yeri alanlarına sınırlamalar getirilmelidir. Biz pazarcı esnafı olarak belediyelerin denetimlerini arttırmalarını istiyoruz. Kayıtlı esnafımızın dışında korsan esnafların tespit edilmesi gerekiyor”dedi.

"Zincir marketler kaldırımları işgal etti"

Bandırma'nın cadde ve sokakları açık pazar yerleri haline geldi diyen Başkan Alpsu, "Bütün zincir marketler kaldırımları işgal ettiler. Buna izin verilecekse bizde pazarcılar olarak sokaklarda tezgah açmak isteriz. Belediyelerin bu işgallere son vermesini bekliyoruz“ diye konuştu.